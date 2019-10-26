صور.. أهالي البرك يستمتعون بالطبيعة البكر بعد هطول الأمطار

شهدت محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير، والمراكز التابعة لها، خروج العشرات من المواطنين والقادمين من محافظة محايل عسير ومن مدينة أبها، للاستمتاع بالطبيعة الخلاّبة التي تشهدها حاليًا قرى شرق محافظة البرك شملت قرية ذرا، والجمة، والمديد، والكدا، والشرفات، ومنغل، حيث تزينت المنطقة بالنباتات الخضراء والزهور العطرية والتي تسمى ” الدوش” وهي نبته عطرية ذات رائحة رائعة جدًا.
وأخذ العديد من مرتادي الحدائق والمتنزهات التقاط الصور لهذه المناظر الخلابة والمناظر البديعة لتوثيق تلك اللحظات الجميلة.
وشهدت قرى شرق المحافظة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام السابقة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
“المواطن” وثقت بالصور تلك المشاهد الخلابة التي شجعت العديد من المسافرين والأهالي على الاستمتاع بتلك المناظر، وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.