صور.. أهالي البرك يستمتعون بالطبيعة البكر بعد هطول الأمطار

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

شهدت محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير، والمراكز التابعة لها، خروج العشرات من المواطنين والقادمين من محافظة محايل عسير ومن مدينة أبها، للاستمتاع بالطبيعة الخلاّبة التي تشهدها حاليًا قرى شرق محافظة البرك شملت قرية ذرا، والجمة، والمديد، والكدا، والشرفات، ومنغل، حيث تزينت المنطقة بالنباتات الخضراء والزهور العطرية والتي تسمى ” الدوش” وهي نبته عطرية ذات رائحة رائعة جدًا.

وأخذ العديد من مرتادي الحدائق والمتنزهات التقاط الصور لهذه المناظر الخلابة والمناظر البديعة لتوثيق تلك اللحظات الجميلة.