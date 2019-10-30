صور.. استعادة 14 قطعة أرض حكومية بالرس‬ وإزالة التعديات عليها

المواطن - دليل العمري

بمتابعة من محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف قامت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الرس بضبط إحداثيات تقع غرب المحافظة على الدائري الغربي وامتداد الطريق الدائري لمركز الشنانة بمساحة ما يقارب خمسمائة ألف متر مربع تقريبًا.

وفي التفاصيل تمكنت اللجنة من إزالة التعدي بوجود أعضائها من ممثلي عدد من الجهات الحكومية، بعدد 14 موقعًا إحداثيًا وتعديًا على أراض حكومية وهو عبارة عن “بناء غرف، وأحواش من بلك، مطاق ارتوازية، وأعمدة وشبك، ودكات من بلك بمخيمات، وزراعة أشجار، وعقوم ترابية”، وتعاملت اللجنة معها حسب التعليمات بكل حزم وطبقت الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

من جانبه أكد رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الرس ممدوح بن خلف القحم أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بعدم التهاون بشأن الذين يتعدون على الأراضي البيضاء التي لم يثبت ملكيتها بموجب صكوك شرعية أو نظامية.

وأضاف أن اللجنة تعمل جاهدة على مراقبة الأراضي الحكومية بالمحافظة ومراكزها التابعة من التعدي وتطبق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين عليها وفقًا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

كما تقدم رئيس اللجنة وزملاؤه بجزيل الشكر لمحافظ الرس، على متابعته وحرصه وتوجيهاته النيرة كما تقدموا بوافر الشكر لسعادة رئيس بلدية قصر ابن عقيل ومدير الخدمات بالبلدية والمراقبين بالبلدية لتأمين المعدات للإزالة والشكر لسعادة رئيس بلدية محافظة الرس ومدير الحركة والخدمات بالبلدية لدعمهم بالمعدات اللازمة لتسهيل أمر الإزالة وكذلك شكر لسعادة مدير شرطة محافظة الرس وجميع رجال الجهات الأمنية الذين لهم دور كبير يشكرون عليه.

وأهاب رئيس اللجنة بالمواطنين إلى التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن ملاحظة أي تعديات على الأراضي الحكومية يتم رصدها.