صور.. حريق بمبنى بلدية محافظة بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

وقف محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي يرافقة وكيل محافظ بارق إبراهيم عامر منشط ورئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي ومدير شرطة بارق سالم الشهري ومدير الهلال الأحمر حسين علي حمزة اليوم على حريق مبنى بلدية بارق.

وأوضح محافظ بارق أن الحريق اندلع في أحد المكاتب بالدور الأول لمبنى البلدية وقد تمت السيطرة عليه بشكل عاجل من قِبل فرق الدفاع المدني، ويعود سبب الحريق لماس كهربائي في جهاز التكييف حسب ما أوضحه مختصو الدفاع المدني.

وأكد البناوي، أنه لم تُسجل أية خسائر في الأرواح أو إصابات، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء سارعت بالوصول إلى الموقع وحاصرت الحريق وسيطرت عليه.