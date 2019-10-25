طرح تذاكر ديربي الرياض اليوم بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

تطرح شركة صلة الرياضية، اليوم الجمعة، تذاكر مباراة الهلال والنصر التي ستُقام، مساء الأحد، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تذاكر مباراة الهلال والنصر

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر ديربي الرياض، موضحًا أن سعر التذاكر الموحدة عائلات وخلف المرمى 50 ريالًا.

وبلغت أسعار التذاكر الموحدة أطراف 150 ريالاً، و200 ريال موحدة وسط الوجهة، و700 ريال المنصة الفضية عائلات و800 ريال للأفراد، فيما وصل سعر المنصة الذهبية عائلات وأفراد إلى 1500 ريال، و3500 ريال بلاتينية أفراد بلس.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ديربي الرياض وهو متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السادس بـ11 نقطة.