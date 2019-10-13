طرح تذاكر نزال الدرعية للملاكمة وهنا رابط الحجز والأسعار

المواطن - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لنزال الدرعية التاريخي لنهائي بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، الذي سيجمع بين الملاكم أنثوني جوشوا ومنافسه أندي رويز جونيور، عن طرح تذاكر اللقاء الذي سيقام في يوم 7 ديسمبر 2019م على حلبة “ميدان الدرعية” والذي يتسع لـ 15 الف متفرج ، ضمن فعاليات موسم الدرعية، الذي سيقام خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2019 .

وحددت اللجنة مساء اليوم الأحد موعداً لطرح تذاكر هذا النزال في تمام الـ 9.00 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: هنا.

من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن: “لقد لمسنا الأثر الذي حققته رياضة الملاكمة بعد تنظيمنا لبطولة سلسلة الملاكمة العالمية في العام الماضي، والآن باستضافتنا لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل لأول مرة في الشرق الأوسط، فنحن نرفع سقف التشويق لمستوى أعلى، فالعالم بأكمله ينتظر هذا الحدث، ونحن على ثقة تامة أن الدرعية ستقدّم للعالم حدثًا عالمي التنظيم” .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة (SCEE) ، هذه لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية باستضافتها للمرّة الأولى بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، والمملكة بقيادة الحكومة الرشيدة تتجه بعزم نحو أن تصبح مركزًا عالميًا لمختلف الرياضات، واليوم نضم الملاكمة إليها خصوصًا وأننا لاحظنا حماسا وترقبا كبيرين من الجمهور السعودي عندما تم الإعلان عن النزال رسميا”.

من جهته، قال إيدي هيرن المدير التنفيذي لشركة Matchroom المسوّقة للنزال ومدير أعمال انثوني جوشوا: “هذا أكبر نزال للملاكمة على مستوى العالم والذي سيقام بأحد أكثر المواقع المميزة على الإطلاق، ونحن نعلم بأن رياضة الملاكمة تحظى بشعبية كبيره في المملكة العربية السعودية ونتوقّع أن يكون “ميدان الدرعية” ممتلئا بالمشجعين من المملكة ومن مختلف دول العالم خصوصا بعد إطلاق التأشيرة السياحية التي ستتيح لمحبي الملاكمة فرصة حضور هذا النزال التاريخي في موقع تاريخي”.

وتبدأ أسعار التذاكر للفئات الخمسة الأولى على النحو التالي:

الفئة 5 : – 495 ريال

الفئة 4 : – 995 ريال

الفئة 3 : – 1955 ريال

الفئة 2 : – 2995 ريال

الفئة 1 : – 3995 ريال

وسيتم طرح ثلاث فئات أخرى لكبار الشخصيات تتضمّن الجلوس على المقاعد المحيطة بالحلبة، ومقاعد المنصة والمقاعد المجهّزة، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، والمأكولات والمشروبات في صالة كبار الشخصيات، وخدمة ركن السيارات، ومداخل مخصّصة، وجولات سياحية في حي الطريف لكبار الشخصيات عند الحجز، والدخول إلى واحة الدرعية وإلى حي البجيري، وخدمات أخرى حصرية .

وكان سمو الأمير عبد العزيز الفيصل قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي، الفعاليات الرياضية العالمية التي سيستضيفها موسم الدرعية، موسم التكامل الرياضي والثقافي والترفيهي، وهي بالإضافة إلى النزال، ستشمل: سباق الفورمولا إي، حيث سينطلق الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي بجولتيه الأولى والثانية من حلبة الدرعية، وذلك في 22 و 23 نوفمبر 2019، ويشهد سباق هذا العام الظهور الأول لشركتي بورش ومرسيدس – بنز، الأمر الذي سيزيد عدد السيارات على الحلبة ويضفي المزيد من التشويق، وتم البدء في بيع تذاكر السباق على الموقع الإلكتروني هنا.

كما سيقام كأس الدرعية للتنس وهي أول بطولة عالمية للتنس تقام على أرض المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر 2019م، وسيتنافس على لقب البطولة ثمانية من أفضل لاعبي التنس العالميين مثل السويسري ستان واورينكا الحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، والروسي دانييل مدفيديف، والبلجيكي ديفيد غوفين، والإيطالي فابيو فوجيني، بالإضافة إلى 4 لاعبين سيتم إعلانهم لاحقاً.

إضافة إلى مهرجان الدرعية للفروسية 2019: ويتنافس فيه فرسان من سعوديون وعالميين من الجنسين على مدار أسبوعين، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر ومن 19 إلى 21 ديسمبر 2019، وستتيح هذه البطولة الفرصة للمتنافسين للحصول على أكبر قدر من النقاط للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وستكون جميع تذاكر فعاليات وأنشطة موسم الدرعية متوفرة على الموقع الإلكتروني هنا بدايةً بتذاكر سباق الفورمولا إي المتوفرة حاليًا، أما تذاكر كأس الدرعية للتنس فستتوفر بتاريخ 26 أكتوبر، فيما سيتم إعلان بقية تذاكر الموسم قريبًا، كما يمكن متابعة آخر أخبار وفعاليات موسم الدرعية في منصات مواقع التواصل الاجتماعي Twitter و Instagram على الحساب: @diriyahseason .