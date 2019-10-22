طريقة حساب تعويض المستفيد من نظام ساند

المواطن - الرياض

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بطريقة حساب تعويض المستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وأشارت إلى أنه يتم احتساب الثلاث أشهر الأولى بأجر 60 % من قيمة متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك بما لا يتجاوز 9 آلاف ريال.

وأوضحت أنه بالنسبة للتسعة أشهر المتبقية يتم احتسابها بواقع 50 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك بما لا يتجاوز 7500 ريال.

وكشفت التأمينات عن خطوات طلب صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر نظام ساند.

والمعروف أن ساند هو نظام من أنظمة التكافل الاجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل، وحماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط.