طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 8 مناطق
تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر

طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 8 مناطق

2019/10/16
الساعة 3:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وقالت الهيئة إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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