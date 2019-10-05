عاصفة الحزم خيار أم ضرورة؟ .. محاضرة في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان “عاصفة الحزم.. خيار أم ضرورة؟”، يلقيها العميد ركن حسن الشهري، ‏مدير مركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقًا، الباحث غير المتفرغ بمركز البحوث والتواصل المعرفي بالديوان الملكي، المحلل العسكري والإستراتيجي المعروف، ويديرها الدكتور دايل بن علي الخالدي رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب- جامعة الملك فيصل.

جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن خطة النادي البرامجية للعام 1441هـ 2019- 2020م التي دشنها الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وتتضمن عددًا من الفعاليات الثقافية والأدبية والدورات وورش العمل والشراكات الثقافية والمجتمعية، وتوقيع الكتب وغيرها.

وبدأ النادي في تنفيذها بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

ووجهت الدعوة للجميع من خلال تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية لحضور هذه المحاضرة التي ستقام بمقر النادي عند الساعة السابعة والنصف.