عبدالعزيز الفيصل يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان آل خليفة، والذي يتواجد حاليًا في العاصمة الرياض.

ويتواجد آل خليفة في المملكة هذه الأيام بدعوة رسمية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”، الذي يُقام في الرياض خلال الفترة من 29 حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري في نسخته الثالثة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري للعبة، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة كرة القدم في القارة عمومًا.

وحضر اللقاء، مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبدالإله الدلاك، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي، رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مسلي آل معمر.