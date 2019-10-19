عمر السومة يُحقق إنجازًا فريدًا ويُهدد محمد السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

نجح السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، في تحقيق إنجاز مميز له مع الراقي، وذلك بعد أن أحرز الهدف الثالث للراقي في مباراة الأمس أمام التعاون بالجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن عمر السومة من إحراز 108 أهداف ًمع النادي الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد هدفه بالأمس في شباك التعاون ليُهدد رقم محمد السهلاوي مهاجم الشباب الذي أحرز 109 أهداف، ويحتاج عمر السومة هدفين لتخطي رقم السهلاوي.

ووضع عمر السومة بصمته على الهدف رقم 148 له مع النادي الأهلي في كافة البطولات.

وبعد هدف عمر السومة في التعاون، يعيش النجم السوري في حالة توهج تهديفي في الفترة الحالية، حيث نجح عمر السومة في إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” مع المنتخب السوري في لقاء غوام ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 يوم الثلاثاء الماضي.

وعاد عمر السومة يوم 18 أكتوبر في مباراة التعاون ليُسجل هدفًا رائعًا للأهلي بعد ثلاثة أيام من تألقه مع منتخب سوريا.

وبعد هدفه في التعاون، أصبح رصيد عمر السومة من الأهداف في الدوري حتى الآن خمسة أهداف بفارق هدف عن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال الذي أحرز ستة أهداف.

وأعرب اللاعب السوري عمر السومة، نجم الأهلي، عن سعادته البالغة، وذلك بعد الفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عمر السومة بعد المباراة قائلًا: سعيد لكسرنا القاعدة؛ لأنه في الفترة الماضية الأهلي كان يخسر أو يتعادل بعد أي توقف دولي، وكان من المهم لنا تحقيق الفوز الأول في جدة هذا الموسم بعد العثرات الأخيرة.

وتابع عمر السومة: أريد شكر صالح المحمدي على الفترة التي قضاها مع الأهلي، والرجل لم يُقصر ونعلم تمامًا أنه سيكون داعمًا للفريق الأهلاوي حتى وإن لم يكن متواجدًا معنا بالفريق الأول.

وأضاف عمر السومة: نحن ننتظر كريستيان جروس والفريق الحالي للأهلي كان أقوى من الفريق المتوج بلقب الدوري موسم 2015- 2016، ونسعى معه لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.