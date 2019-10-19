عميد الأندية السعودية صراع يتجدد في مباراة الاتحاد والوحدة

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الوحدة، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائمًا ما تشهد مباريات الاتحاد والوحدة صراعًا من نوع خاص خارج الملعب حول الفريق الأحق بلقب عمادة الكرة السعودية، حيث يقول الاتحاديون: إن الاتحاد هو أول نادٍ أُسس بالمملكة، بينما يقول الوحداويون الأمر نفسه.

ويذكر أنه سبق لـ حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، أن قال في تصريحات إعلامية: إن نادي الوحدة هو عميد الأندية السعودية، وأضاف بأن الاتحاد نال لقب العمادة بسبب الضغط الإعلامي والجماهيري.

بينما قال حسين الشريف المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد بأن كلام الوحداويين لا يستحق الرد عليه؛ لأن الجميع يعلم أن الاتحاد هو عميد الأندية السعودية.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد تم تأسيسه في الرابع من يناير في عام 1927، بينما تم تأسيس النادي الأهلي في عام 1937، وتم تأسيس نادي الوحدة في عام 1945.

وسيواجه الاتحاد فريق الوحدة اليوم السبت في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

من ناحية أخرى، ستكون مباراة الوحدة، الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مع نادي الاتحاد، حيث من المنتظر خلال الساعات المقبلة معرفة مصير سييرا، سواء بالإقالة أو بالإبقاء عليه في حال الفوز.

جدير بالذكر أن الوحدة كان تسبب قبل شهر في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، وذلك بعد الخسارة أمام فرسان مكة 2- 1 في الدوري.

وربما يتسبب الوحدة أيضًا في إقالة سييرا في حال فاز على الاتحاد في لقائهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون الوحدة تفوق على قطبي جدة بصورة قوية في الموسم الجاري.