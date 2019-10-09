غدًا.. انطلاق 25 فعالية بشعار بادر بفحص عينيك بمختلف مناطق المملكة

المواطن - الرياض

يحتفي العالم غدًا الخميس باليوم العالمي للبصر، الذي يُعقد يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى تركيز الاهتمام العالمي على ضعف البصر والعمى، ويعد اليوم العالمي للبصر أحد أهم برامج منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدكتورة سلوى بنت عبدالله فهد الهزاع، رئيس واستشاري أمراض وجراحة العيون، كبير العلماء واستشاريي الوراثة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمحاضر في كلية الطب بجامعة الفيصل، وعضو مجلس الشورى السابق، أﻥ مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبصر تصادف هذا العام يوم غد الخميس العاشر من أكتوبر، مشيرةً إلى أنه في كل عام هناك موضوع مختلف، حيث يغتنم العديد من الذين يحتفلون باليوم العالمي للبصر الفرصة للاحتفال بالإنجازات التي تحققت حتى الآن والدعوة إلى زيادة الاهتمام تجاه العناية بالعيون. وأشارت الدكتورة سلوى الهزاع إلى أنه على المستوى العالمي تلعب (الوكالة الدولية لمكافحة العمى IAPB) دورًا قياديًّا في الإعداد لليوم العالمي للبصر.

وأعطت الدكتورة الهزاع حقائق وأرقامًا عالمية عن أمراض العيون، مبينةً أﻥ هناك 36 مليون شخص أعمى في العالم، كما أن هناك 217 مليون شخص يعانون من ضعف البصر المعتدل أو الشديد (هذا المعدل نزل من عام 2015).

وقالت: إن من بين المصابين بضعف البصر يعاني:

124 مليون شخص من أخطاء انكسارية غير مصححة.

65 مليون شخص مصابون بالماء الأبيض.

أكثر من 75% من جميع حالات ضعف البصر المعتدل أو الشديد يمكن تجنبها.

يعيش 89% من ضعاف البصر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

55% من الأشخاص المعتدلين أو المصابين بضعف شديد في الرؤية هم من النساء.

ينخفض معدل انتشار العمى وضعف البصر مجتمعين في كل عام.

وفي عام 2015 انخفض معدل انتشار العمى، 90 مليون شخص أقل من الذين يعانون من ضعف البصر مما كان متوقعًا، هذا يقدم دليلًا قويًّا على أن المعركة من أجل القضاء على العمى وضعف البصر يمكن تجنبها…

هنا تحقق الانتصار.

وأضافت أن اليوم العالمي للبصر يوم صحي عالمي ووطني تهتم به اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، وتنظم هذا العام حوالي 25 فعالية بجميع مناطق المملكة في الرياض الخبر الظهران تبوك الباحة جدة المدينة المنورة، عرعر حائل نجران جازان، وينسقها منسقو طب العيون ومكافحة العمى في مختلف مناطق المملكة، وتستمر لمدة 3 أيام، يقدم فيها الفحص المجاني لعيون الكبار، وقسم سيخصص لفحص عيون الأطفال مع مسابقات وهدايا تشجيعية للأطفال.

كما توزع في كافة فعاليات هذه المناسبة وفي كل أنحاء المملكة مطويات تثقيفية ومطبوعات عديدة تحمل التثقيف بأهم مشاكل العيون وكيف التجنب منها، إضافة إلى فيلم إنفوجرافيك من مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية يتحدث عن الإعاقة البصرية بالعالم وأبرز المشاكل البصرية في لغة مبسطة ومصورة بصريًّا.

وأضافت الهزاع أن الهدف من هذه الـ25 فعالية هو التشجيع على الفحص الدوري للعيون والتعرف المبكر لوجود أي مشاكل بالعين وتوجيه أصحاب المشاكل البصرية بشكل عاجل لتلقي العناية الطبية المناسبة.. والتركيز على مرض الساد، الجلوكوما، مرض السكري، أمرض العيون بالأطفال.

واختتمت الهزاع بقولها: إن هناك شعارًا أساسيًّا تطلقه اللجنة الوطنية لمكافحة العمى هو: (بادر بفحص عينيك)، كما أن الشعار الدولي والوطني لهذا العام هو (البصر أولًا)، على أمل أن يجعل الجميع أبصارهم في قمة اهتمامهم.