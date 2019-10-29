فاينانشال تايمز: دافوس الصحراء خطة طموحة من الأمير محمد بن سلمان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يشارك هذا الأسبوع، بعض من أكبر رجال الأعمال والمستثمرين والسياسيين من دول مختلفة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” المعروف باسم “دافوس الصحراء”، والذي ينطلق اليوم في الرياض وينتهي الخميس.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: إن المملكة العربية السعودية تحاول جذب الاستثمارات إلى “دافوس الصحراء” ليكون بمثابة المنتدى الاقتصادي الأضخم في العالم.

وتابعت أن العديد من الذين انسحبوا العام الماضي، عادوا الآن، ومنهم رجل الأعمال الملياردير “توم باراك”، وهو حليف ترامب أيضًا، الذي اعتذر بعد أن أشار إلى أنه كان مخطئاً في انتقاد المملكة العربية السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المؤتمر هذا العام يسعى لجذب استثمارات داخلية، واصفة المؤتمر بأنه “خطة طموحة لولي العهد تأتي في إطار الاقتصاد غير المعتمد على النفط، بالإضافة إلى دفع إصلاحاته الاقتصادية، والإشراف على مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة”.

يذكر أنه من أبرز الحضور، نخب من وول ستريت، مثل المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا، وJPMorgan تشيس وشركاه، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين، وجاريد كوشنير مستشار البيت الأبيض، وصهر الرئيس دونالد ترامب أيضا، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، والبرازيلي جو بولسونارو.

ومن المقرر أيضاً أن يحضر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى جانب “ايرني ويلز”، لاعب الغولف في جنوب إفريقيا، و”تيري فيرتس جونيور”، وهو رائد فضاء سابق في ناسا والذي من المقرر أن يناقش مستقبل استكشاف الفضاء.