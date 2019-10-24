فوز #الهلال على #النصر يضمن النوم لـ لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال إلى تجاوز الاختبار الأصعب، وتحقيق الفوز على نادي النصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان لوشيسكو مدرب الهلال تحدث في وقت سابق وقال بأن مباراة النصر المقبلة جعلته يرفض النوم، حيث فضّل الاستيقاظ من أجل متابعة خطة لعب العالمي ووضع الخطة المناسبة للفريق الهلالي لتحقيق الفوز يوم الأحد المقبل.

وقال لوشيسكو بأن إحراز نادي السد الهدف الأول في مباراة الهلال، تسبب في وجود توتر كبير للاعبي أزرق العاصمة مما جعل السد يُحرز ثلاثة أهداف أخرى في اللقاء.

بالطبع في حال فاز الهلال على النصر، سينفرد الأزرق بصدارة الدوري وهذا ما قد يجعل مدرب الهلال ينام بعد مباراة عصيبة.

من ناحية أخرى،أرسل عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي السابق في النصر، رسالة نارية واستفزازية لنادي الهلال، وذلك قبل موقعة ديربي الرياض بين الكبيرين يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عبدالله بن زنان تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: ملعب جامعة الملك سعود وكما أسماه البعض “حديقة أمرابط” يحمل ذكريات مؤلمة للجار، هل يلعب الفار لعبته ويهرب من محيط الذكريات؟!.

وأضاف ابن زنان: أتمنى أن يكون هناك مصيدة للفار والشاشات، تعمل ويكون حكم اللقاء مميزًا ويُنصف الفريقين عمومًا، اللقاء مهم للجار، وقد تكون ثقته في نفسه مهزوزة بعد حفلة السد.