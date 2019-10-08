فيديو.. أمطار الخير على الحرم المكي

فيديو.. أمطار الخير على الحرم المكي

2019/10/08
الساعة 8:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار الخير والبركة على الحرم المكي الشريف.

ووثق مقطع فيديو لحظة تساقط حبات المطر على المعتمرين والزوار الذين واصلوا الطواف بالبيت العتيق، داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظات أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان.

 


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