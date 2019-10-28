فيديو.. أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد في قصر بيان

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له، حيث نقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

سمو أمير دولة #الكويت يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد.. ونقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.https://t.co/GL3DYLmMWy#واس pic.twitter.com/GCl2ff22zd — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 28, 2019



وقد حمله سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أقام سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح.