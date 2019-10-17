فيديو.. أول تصريح لنائب محافظ مؤسسة النقد الجديد

المواطن - الرياض

في أول تصريح له بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد أيمن السياري أن البنوك السعودية قادرة على استيعاب طرح أرامكو للاكتتاب.

وقال السياري في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” إن البنوك السعودية جاهزة لهذا الطرح مشيراً إلى أن البنوك تتمتع بملاءة مالية ومؤشرات عالية تؤكد قدرتها على التعامل مع طرح شركة وطنية عملاقة بحجم أرامكو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر اليوم أمراً ملكياً بتعيين السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد.

فيديو عاجل | أيمن السياري لـ #الإخبارية: لا يوجد لدينا شك في استيعاب البنوك السعودية لطرح #أرامكو pic.twitter.com/7TqolXUqGF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2019

وانضم أيمن السياري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م وعُيّن وكيلاً للاستثمار في العام 2013م ، وكان قد تولى، بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ العام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية ، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية ، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي ، كما يتولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية.