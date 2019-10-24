فيديو.. أول سائح هولندي يزور المملكة بتأشيرة سياحية: إنها البقعة الأجمل.. أنا سعيد للغاية

المواطن - الرياض

تحدث السائح الهولندي جون فاندر هايدن عن تجربته في الحصول على التأشيرة السياحية وزيارته للمملكة، كأول سائح هولندي يزور المملكة بعد الحصول على التأشيرة.

وقال هايدن خلال زيارته لكهف هيت أول محطاته في الرياض: “الانطباع الأول جميل جدًا، المكان هادئ، ويبعث على السلام”.

وأضاف: أعتقد أنها البقعة الأجمل التي يمكن أن أراها، لكن أعتقد أنه سيكون هنالك المزيد، أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من الحصول على التأشيرة للقدوم إلى الرياض والسعودية، لأن ذلك لم يكن ممكنًا في السابق، ولذلك أنا سعيد للغاية”.