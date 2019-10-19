فيديو.. احترافية وسرعة الجوازات في إصدار التأشيرة السياحية

المواطن - المدينة المنورة

تقدّم مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات السياحية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، خدماتها لضيوف المملكة القادمين إليها لغرض السياحة.

تقدّم مكاتب الجوازات لإصدار #التأشيرات_السياحية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في #المدينة المنورة خدماتها لضيوف المملكة القادمين إليها لغرض السياحة#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/nPW91o6ihB — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 19, 2019

وأظهر مقطع فيديو جهود الجوازات في إصدار التأشيرات السياحية لزوار المملكة، بشكل سريع واحترافي، عبر كوادرها البشرية المدربة وأجهزتها المتقدمة.

وكانت المملكة أطلقت مؤخرًا التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطني 49 دولة حول العالم، فيما يمكن لمواطني باقي دول العالم الحصول على التأشيرة من خلال السفارات والقنصليات في بلادهم.

ووفقًا لإستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنويًّا بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10% بدلًا من 3% من إجمالي الدخل القومي حاليًّا، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى مليون وستمائة ألف وظيفة مقابل 600 ألف وظيفة حاليًّا.