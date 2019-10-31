فيديو .. #الاتحاد يُقلص الفارق ويحرز الأول

المواطن - محمد سمعه

قلص نادي الاتحاد الفارق، ونجح في إحراز الهدف الأول اليوم في ديربي جدة عبر اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة الحادية والسبعين.

وسجل الصحفي هدف الاتحاد عبر ضربة رأسية، بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب مروان دا كوستا.

ومن ناحية أخرى، وضع السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي بصمته في ديربي جدة، وذلك بعدما أحرز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول في شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

ويعرف السومة مرمى نادي الاتحاد جيدًا خلال مواجهات الديربي، حيث تمكن من إحراز الهدف الحادي عشر في شباك العميد.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد في لقاء مُقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويسعى الأهلي إلى استمرار تكريس عقدة التفوق على الاتحاد في مباريات دوري المحترفين، حيث لم ينجح الاتحاد في الفوز على الأهلي بالدوري منذ عام 2012.