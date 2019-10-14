فيديو.. الرميان: إعلان أرامكو نية الطرح الأولي قريب جداً جداً

المواطن - الرياض

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي بات “قريباً جداً جداً”.

وأضاف الرميان، والذي يشغل أيضاً منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة “لقد أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار”.

وأشار الرميان إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وشدد الرميان على أنه :” لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولاراً في شهرين”.

ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقِع العالم في ركود كبير لولا سرعة استجابتنا السريعة.