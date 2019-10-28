فيديو.. تعليق والد ضحية داعش معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي

فيديو.. تعليق والد ضحية داعش معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي

2019/10/28
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعرب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقه تنظيم داعش الإرهابي، عن فرحته بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال والد معاذ، إن البغدادي كان أشبه بالفيروس الذي سرى في جسد الأمة الإسلامية وليس العربية فقط، وشوه صورة المسلمين والإسلام.

وقال: كنت أحلم أن آخذ بثأر معاذ وأقتل واحداً منهم أو أحضر مقتل واحد منهم.

يذكر أن الكساسبة اختطف من مسلحي تنظيم داعش، بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد داعش في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.


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