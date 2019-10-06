فيديو.. رأي المغامسي في تشغيل القرآن 24 ساعة داخل المنزل

فيديو.. رأي المغامسي في تشغيل القرآن 24 ساعة داخل المنزل

2019/10/06
الساعة 8:23 صباحًا
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن بقاء القرآن يتلى 24 ساعة في البيت عبر المذياع أو غيره، أمر غير صحيح.

وأشار المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة، إلى أنه قد ينشغل أهل المنزل أثناء تلاوة القرآن عن الاستماع والإنصات إليه.

وأكد أن ذلك كله يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تُبقي على هيبة القرآن الكريم وتأثيره في النفوس.

وأوضح أنه إذا بقي البيت 24 ساعة يُقرأ فيه القرآن يخشى أن يكون الأثر بالضد، فيصبح الأبناء والبنات 24 ساعة يسمعون القرآن ولم يعد مؤثرًا فيهم، ولم تعد هيبة القرآن فيهم باقية.


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