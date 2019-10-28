فيديو.. ردة فعل خميس العويران على مبادرة الهلال

فيديو.. ردة فعل خميس العويران على مبادرة الهلال

2019/10/28
الساعة 8:55 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أبدى شقيق اللاعب خميس العويران سعادته لعودة شقيقه إلى المملكة في ظل تحسن حالته الصحية.

وقال شقيق اللاعب العويران في لقاء لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن شقيقه كان سعيداً بما أعلنته إدارة الهلال بشأن إقامة تكريم له.

وقدم شقيق اللاعب خميس العويران شكره لإدارة النادي على تلك المبادرة.

وأضاف أن ما قدمه شقيقه لنادي الهلال هو الكثير، مشيراً إلى أنه كان سعيداً بعودته تكريمياً للملاعب، ما يعد فرصة له من أجل استرجاع ذكرياته في الملاعب ومع جمهوره.

 


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