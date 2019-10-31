فيديو .. عبدالفتاح عسيري يفتتح التسجيل في ديربي جدة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، وذلك في ديربي جدة المقام حاليًا ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبدالفتاح عسيري الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاء تشكيل الأهلي في ديربي جدة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، سعيد المولد، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في ديربي جدة اليوم، ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، خالد البركة، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، عبدالله حسون، عبدالرحمن غريب وزوكانوفيتش.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد كالتالي؛ فواز القرني، سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني، كريم الأحمدي، خالد السميري، عبدالإله المالك، إيمليانو فيتشيو، رومارينيو وألكساندر بريجيوفيتش.

وعلى مقاعد بدلاء الاتحاد في ديربي جدة اليوم، يجلس كل من؛ أمين بخاري، عبدالمحسن فلاتة، منصور الحربي، طارق عبدالله، كارلوس فيلانويفا، عبدالعزيز العرياني، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود وهارون كمارا.