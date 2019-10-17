فيديو.. قبضة رجال الأمن مصير من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين

فيديو.. قبضة رجال الأمن مصير من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين

2019/10/17
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الأمن العام عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو لعمليات تم خلالها ضبط العديد من الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الغير.

وعلق الأمن العام على المقطع بقوله: “قبضة رجال الأمن مصير كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين أو مخالفة الأنظمة”.

وظهر خلال المقطع، اعتداء ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمدينة الرياض حيث تم ضبطهم بعد البلاغ مباشرة.

وفي حادثة أخرى تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخص نشر على حسابه مقاطع أثناء قيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش في مشاهد تمس النظام العام والإخلال بالآداب العامة.

 


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