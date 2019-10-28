فيديو.. كيف تفادى البغدادي محاولات القبض عليه؟ وسر حافلة الخضراوات

فيديو.. كيف تفادى البغدادي محاولات القبض عليه؟ وسر حافلة الخضراوات

2019/10/28
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشفت معلومات أمنية عن الطريقة التي كان يلتقي بها أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش المقتول بأعوانه لتقديم التوجيهات والأوامر.

وتمكنت المخابرات العراقية من القبض على أحد المقربين من البغدادي في فبراير من العام الماضي حيث كشف أن زعيم داعش كان يلتقي برجاله في حافلات الخضراوات وداخل الأزقة الضيقة بعيدًا عن أعين الناس.

ونجح البغدادي على مدى أكثر من 5 سنوات في تفادي القبض عليه لكن القوات الخاصة الأمريكية نجحت في القضاء عليه في إدلب السورية فجر السبت الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أمس للعالم كواليس عملية تصفية البغدادي مشيرًا إلى أنه قام بتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه فقتل 3 من أطفاله وامرأتين.

وعثرت القوات الأمريكية على 11 طفلًا في المكان الذي تم فيه قتل البغدادي وتم تسليمهم إلى إحدى الدول يرجح أنها العراق.


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