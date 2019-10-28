فيديو.. كيف تفادى البغدادي محاولات القبض عليه؟ وسر حافلة الخضراوات

كشفت معلومات أمنية عن الطريقة التي كان يلتقي بها أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش المقتول بأعوانه لتقديم التوجيهات والأوامر.
ساعد اعتقال أحد معاوني #البغدادي في تحديد موقعه في #سوريا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/5B9nNlyKhd
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 28, 2019
وتمكنت المخابرات العراقية من القبض على أحد المقربين من البغدادي في فبراير من العام الماضي حيث كشف أن زعيم داعش كان يلتقي برجاله في حافلات الخضراوات وداخل الأزقة الضيقة بعيدًا عن أعين الناس.
ونجح البغدادي على مدى أكثر من 5 سنوات في تفادي القبض عليه لكن القوات الخاصة الأمريكية نجحت في القضاء عليه في إدلب السورية فجر السبت الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أمس للعالم كواليس عملية تصفية البغدادي مشيرًا إلى أنه قام بتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه فقتل 3 من أطفاله وامرأتين.
وعثرت القوات الأمريكية على 11 طفلًا في المكان الذي تم فيه قتل البغدادي وتم تسليمهم إلى إحدى الدول يرجح أنها العراق.