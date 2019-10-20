فيديو.. لبناني لساسة بلاده: استفيدوا من تجربة محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

طالب مواطن لبناني ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

فيديو | مواطن لبناني يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير #محمد_بن_سلمان في مكافحة الفساد#الإخبارية pic.twitter.com/gZpotNU0qd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2019

وقال المواطن في تصريحات إلى “الإخبارية” خلال تظاهرات أمس الأحد في لبنان: نريد أن ننفذ التجربة الخاصة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتم إعادة الأموال واليخوت والطائرات الخاصة الخاصة، فهذا المال يخص من؟! هم يريدون أن يفخفخونا.

وكانت النقابات العمالية اللبنانية قد مددت الإضراب حتى مساء اليوم الاثنين، فيما رفض المتظاهرون تسريبات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.

قال مسؤولون لبنانيون بحسب وكالة رويترز: إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المائة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.