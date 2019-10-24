فيديو.. لحظات مرعبة لسائق على طريق سريع والسبب كيس بلاستيك

فيديو.. لحظات مرعبة لسائق على طريق سريع والسبب كيس بلاستيك

2019/10/24
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض سائق أمريكي لأمر مرعب خلال قيادته سيارته على الطريق، حيث كاد أن يتسبب في كارثة.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان الساق متجهًا إلى بورتلاند عندما لم ير أمامه وأخذ يقود سيارته وهو شبه أعمى، فبينما يسير غطت طبقة من البلاستيك الزجاج الأمامي للسيارة مما جعله لا يتمكن من الرؤية.

استخدم السائق ممسحة الزجاج سريعًا للتخلص من قطعة البلاستيك، ولم يكن السائق الضحية الأولى لقطعة البلاستيك، لكن أحد السائقين انحرف من أمامه بسرعة كبيرة ليتفادى الاصطدام ويترك قطعة البلاستيك ترتطم بالسيارة خلفه.

من حسن حظ السائق أنه لم يصطدم بأي سيارة أخرى على الطريق بعد أن توقف لنزع الكيس بالكامل.

ولمشاهدة الفيديو يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا).

 


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