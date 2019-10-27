فيديو .. مسنة: يا رب النصر يهزم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لسيدة مُسنة حرصت على قول بعض الأدعية لنادي النصر قبل مباراته المرتقبة أمام نادي الهلال اليوم في الجولة الثامنة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض الفيديو بعضًا من أدعية السيدة المسنة التي قالت: يا رب وفق النصر اليوم أمام الهلال، يا رب وفق نصرنا.

على الفور تفاعلت جماهير الهلال والنصر معها، حيث أبدوا إعجابهم بمتابعتها لكرة القدم وهي في عمر متقدم، كما دعا الجميع لها بالصحة والعافية.

من ناحية أخرى، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في أن يتلقى الهدية الكبرى من ملعب جامعة الملك سعود وذلك عند مواجهة نادي الهلال اليوم.

ويسعى النصر إلى تحقيق الانتصار الأول على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال للمرة الأولى منذ 4 أعوام، خاصة أن النصر لم يتمكن من الفوز على ملعب الهلال منذ عام 2015.

وكان آخر فوز نصراوي على ملعب الهلال في العاشر من مايو من عام 2015 ووقتها أحرز الهدف المهاجم السابق للنصر محمد السهلاوي ضمن لقاء الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسبق للمدرب روي فيتوريا عندما كان مدربًا لبنفيكا البرتغالي، مواجهة لوشيسكو الذي كان يعمل وقتها مدربًا لنادي باوك اليوناني في التصفيات المؤهلة لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقابل روي فيتوريا مع لوشيسكو مرتين، حيث فاز فيتوريا في لقاء وتعادل في اللقاء الثاني.

وكانت المباراة الأولى بين باوك وبنفيكا وقتها انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وفي المباراة الثانية فاز بنفيكا برباعية مقابل هدف، ليصعد فريق روي فيتوريا لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.