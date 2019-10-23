فيديو.. مصرية توجه رسالة للمتزوجات ” فيها إيه لو زوجك تزوج 3 من صديقاتك”

المواطن - متابعة

طالبت فتاة مصرية النساء المتزوجات بعدم الوقوف في وجه رغبة أزواجهن بالتعدد.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل قالت الفتاة إنها لا تجد مبررًا لرفض فكرة التعدد من قبل الكثير من النساء.

وقالت: “فيها إيه لو جوزك تجوز عليكي .. ايه المشكلة انه يتجوزك انتي وصحباتك”.

وتابعت أن عدد الفتيات أكبر من عدد الشباب، وأن التعدد هو الحل لمشكلة العنوسة.

وتسبب هذا المقطع في حالة من الجدل بين مرتادي مواقع التواصل، ففي الوقت الذي أيد البعض ما تقوله، اعتبر البعض أن هذا الكلام مجرد تنظير، وأنها لو كانت متزوجة ربما رفضت أن يتزوج زوجها مرة أخرى.