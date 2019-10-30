فيفو تعرض هاتفها الذكي U3 الجديد بمواصفات قياسية

المواطن - متابعة

كشفت شركة فيفو النقاب عن الهاتف الذكي U3 الجديد، الذي يمتاز ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية، في بيان لها، أن الهاتف الذكي الجديد يأتي بشاشة قياس 6.53 بوصة بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل مع كاميرا سيلفي دقة 16 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات في الخلف، الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل، وكاميرا الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، في حين يستخدم المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لالتقاط صور الماكرو.

وينبض داخل هاتف فيفو الجديد معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية سعة 4 أو 6 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت، في حين يعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 9.0 Pie، فيما لم تفصح فيفو عن موعد طرح أو سعر الهاتف الجديد.