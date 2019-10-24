قائد القوات البحرية يزور كلية القيادة والأركان

قائد القوات البحرية يزور كلية القيادة والأركان

2019/10/24
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قام معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الكلية قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن، واستمع معاليه إلى إيجاز عن الكلية.
عقب ذلك التقى الفريق بضباط القوات البحرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم التي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.


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