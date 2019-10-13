قبل 14 يومًا من الديربي .. مدرب #النصر يهزم نظيره في #الهلال

المواطن - محمد سمعه

حقق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنصر، مركزًا جيدًا في تصنيف المدربين العالميين طبقًا لما ذكره موقع Club World Ranking.

وذكر الموقع أن روي فيتوريا تفوق على الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال؛ حيث احتل مدرب النصر المركز الـ29، بينما جاء مدرب الهلال في المركز الـ75.

ويُعد فيتوريا صاحب المركز الأفضل بين مدربي الدوري السعودي عالميًّا.

واحتل المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب المركز رقم 150 في التصنيف، بينما جاء المدرب الألباني بينسيك هاسي مدرب الرائد في المركز الـ186، واحتل المدرب دانيال أيسايلا مدرب الحزم المركز رقم 202.

يذكر أن تصنيف المدربين جاء قبل لقاء الهلال والنصر المرتقب، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود.

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، أما نادي النصر فيتواجد في المركز الثامن.