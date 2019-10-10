قرار من فارس بن حزام بشأن تدريب مذيعي الإخبارية والقناة السعودية

قرار من فارس بن حزام بشأن تدريب مذيعي الإخبارية والقناة السعودية

2019/10/11
الساعة 2:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قرر مدير عام القناة الإخبارية فارس بن حزام تشكيل لجنة لتدريب المذيعين في القناة الإخبارية والأخبار في القناة السعودية.

وجاء في القرار أنه بناءً على الصلاحيات المخولة ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل يقرر التالي:

أولًا: تشكيل لجنة تدريب المذيعين في القناة الإخبارية والأخبار في القناة السعودية مكونة من :

1- الأستاذ محمد خيري رئيسًا

2- الأستاذ خليل الصاعدي نائبًا للرئيس

3- الأستاذ سفر الشهراني عضوًا

4- الأستاذ جبريل أبو دية عضوًا

ثانيًا: تربط اللجنة إداريًا بمدير إدارة الأخبار  ماهر القضيب.


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