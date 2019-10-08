كريم بنزيمة يُوقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إسبانية: إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد حتى صيف عام 2022 في الفترة الأخيرة.

وذكر برنامج El Chiringuito الإسباني أن إدارة ريال مدريد قررت تجديد عقد بنزيمة على الرغم من التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019.

ونجح كريم بنزيمة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني في إحراز 6 أهداف في سبع مباريات.

وفي وقت سابق، كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم في بيان له عن إصابة نجم وسطه الألماني توني كروس، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الريال ضد غرناطة التي أُقيمت في الدوري الإسباني.

وقال بيان ريال مدريد الذي نُشر عبر موقعه الإلكتروني: إن اللاعب توني كروس يُعاني من إصابة في القدم اليُسرى تعرض لها خلال مباراة الريال ضد غرناطة.

وذكر بيان ريال مدريد أنه سيتم تحديد المدة التي سيخضع لها توني كروس من أجل تلقي العلاج بعد إصابته في مباراة الريال ضد غرناطة.

وكانت مباراة الريال ضد غرناطة انتهت بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.