كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس

المواطن - واس

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم اعتبارًا من 28 صفر الجاري وحتى التاسع من ربيع الأول لحملة البكالوريوس الصباحي والمسائي, فيما يستقبل المتقدمين للدبلوم الصباحي والمسائي اعتبارًا من 13 ربيع الأول وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440 / 1441هـ ، للمواطنين في الصباحي, والمقيمين والموظفين في المسائي الحاصلين على دبلوم الحاسب الألي وكذلك دبلوم إلكترونيات و دبلوم الاتصالات.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن شروط البكالوريوس الصباحي يخضع للمعايير في القبول مثل اختبارات اللغة والمقابلة وغيرها من الشروط, أما المسائي فيقبل المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي مع إمكانية التحاق المقيمين بالبرنامج والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج, ويتم احتساب تكلفة البرنامج على أساس الساعة التدريبية المعتمدة, وأن يكون المتقدم لديه أحد المؤهلات المطلوبة “دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله, دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية, دبلوم المعاهد الأهلية, دبلوم كليات التميز” وأن لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية بالإضافة إلى حصوله على تقدير جيد فأعلى.

وأشار العامودي إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط (هنا) ،لافتاً النظر إلى أن القبول في الدبلوم يشترط لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في أقسام “تقنية الحاسب, تقنية الاتصالات, تقنية الإلكترونيات”.