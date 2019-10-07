كيف ظفر النصر بدوري محمد بن سلمان من الهلال؟

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، وذلك بفارق نقطة عن نادي الهلال.

وقال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: دكة الهلال كانت أقوى دكة في الأندية السعودية ولذلك حقق النصر لقب الدوري العام في الموسم الماضي.

وأضاف الرشيدي: عدم اعتماد الهلال على دكته بالشكل المناسب، أدى إلى فوز النصر بالدوري.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 27 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

من ناحية أخرى، لا يزال الجهاز الفني لنادي النصر ينتظر معرفة مصير عودة المهاجم النيجيري أحمد موسى، الذي غاب عن مباريات العالمي منذ مواجهة الفتح يوم 30 أغسطس الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحمد موسى عانى من إصابة تجددت معه حيث من الممكن أن يغيب عن مواجهة نادي الهلال في الدوري يوم 27 أكتوبر الجاري.

ويُعد غياب أحمد موسى، ليس المشكلة الوحيدة التي يُعاني منها النصر، حيث فكر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر مسبقًا، في خوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر لمدة 14 يومًا؛ وذلك من أجل تصحيح الأخطاء وإعداد الفريق للمباريات المقبلة.