لغم حوثي غادر يصيب 5 مدنيين في الضالع بجروح بليغة
بينهم نساء وأطفال

لغم حوثي غادر يصيب 5 مدنيين في الضالع بجروح بليغة

2019/10/11
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصيب خمسة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي خلفته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكرت مصادر محلية أن اللغم انفجر في عربة مدنية، أثناء مرورها في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة الزبيريات غرب مديرية قعطبة.
وأوضحت المصادر أن الانفجار تسبب بإصابة خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال بجروح بليغة، وفقًا لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وتعمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، زرع الألغام والعبوات الناسفة في المزارع والطرقات العامة، التي كانت تسيطر عليها في خطوط المواجهات شمال وغرب المحافظة، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.


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