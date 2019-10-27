لقطات من مشاركة 22 مبتعثًا في أمة اقرأ تقرأ بليستر البريطانية

المواطن - لندن

كرم الملحق السعودي الثقافي لدى لندن، الدكتور عبدالعزيز الردادي، الطلاب المبتعثين والمبتعثات الفائزين بمسابقة أمة اقرأ تقرأ في فئتيها، حيث حصل على المركز الأول في فئة الكبار طالب الدكتوراه أحمد الزهراني، وذلك في الحفل الختامي الذي نظمه النادي السعودي بمدينة ليستر البريطانية.

كما كرم صاحب المركز الثاني طالب الماجستير علي الغامدي، وأيضًا كرم الردادي الفائزين في فئة الأطفال، حيث حققت الطالبة ميار القرني المركز الأول، وحازت الطالبة جوان الشحري على المركز الثاني.

من جانبه، أكد الملحق عبدالعزيز الردادي أن مثل هذه المبادرات والمسابقات تساهم في زيادة العلم والمعرفة للطلبة المبتعثين من الجنسين، مفتخرًا بهذه الطاقات السعودية التي سوف تسهم في تحقيق تطلعات ورؤية المملكة 2030، مشيدًا بالنادي السعودي في ليستر ممثلة في رئيسته أسماء القرني والمدير التنفيذي للمسابقة المهندس سامي الحسن، على التنظيم الرائع للمسابقة والتي تضم لجنة تحكيم من خبراء العلم والمعرفة.

كما وصف الحفل بأنه كرنفال عالمي وهذا يجعله نفتخر بالجهود الكبيرة التي يقوم بها شباب وشابات وطني الذين يبدعون إذا سمحت لهم الفرصة، وهذا ما نحرص على دعمه دائمًا في الملحقية السعودية بلندن.

وأكد الردادي أن المبتعثين والمبتعثات يعتبرون سفراء للوطن في الخارج، مطالبهم برسم الصورة الحسنة عن الوطن من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات في مختلف المجالات مع الآخرين أثناء فترة ابتعاثهم، مقدمًا لهم الشكر على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في مثل هذه المسابقات التي تساهم في صقل مواهبهم ومعرفتهم.

وقال: نحن في الملحقية نعمل جاهدين لضمان تسهيل كل ما يواجهه المبتعث من تحديات وصعوبات، مشيرًا إلى أنه يشدد على زملائه في الملحقية على أن المبتعث والمبتعثة هم محور أساسي في نجاح عملنا.

يذكر أن عدد المشاركين في المسابقة 22 طالبًا من مختلف مدن بريطانيا، حيث أعلنت لجنة التحكيم بأن جميع المشاركات كانت قيمة وتستحق الإشادة وتبشر بمستقبل باهر لشباب الوطن من خلال استفادتهم من فترة الابتعاث باكتسابهم مخزونًا ثقافيًّا ومعرفيًّا كبيرًا.