لقطة إدواردو وفيتوريا تُثير اندهاش جماهير #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

أثارت لقطة حديث البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر اندهاش جمهور الناديين، حيث تحدث الثنائي أثناء سريان المباراة بالأمس في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر إدواردو في اللقطة وهو يتحدث بغضب مع المدرب روي فيتوريا، حيث بدأ وكأنه يشتكي له من تصرف أحد لاعبي النصر أو من تصرف فعله جمهور النصر خلال اللقاء.

وعلى الفور حاول روي فيتوريا تهدئة كارلوس إدواردو الذي بدا غاضبًا للغاية أثناء حديثه مع مدرب النصر.

يذكر أن جماهير النصر أطلقت وسمًا بعنوان “وش يبي إدواردو من فيتوريا” تعليقًا منها على حيرتها بسبب عدم معرفة السبب وراء ذهاب نجم الهلال للتحدث مع مدرب النصر.

وكان الأمر ذاته مع جماهير الهلال التي أصابتها الحيرة جراء حديث الثنائي.

وعلّق الناقد الرياضي خالد الشعلان قائلًا: “بعد سؤال من نقل مباراة النصر للمجمعة؟ ظهر سؤال مهم جدًا، وهو وش يبي إدواردو من فيتوريا؟”.

وكان كارلوس إدواردو سجل هدف نادي الهلال الوحيد بالأمس في شباك النصر، حيث انتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

واعتاد عبدالرزاق حمد الله على التسجيل في مباريات الهلال ضد النصر ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث سجل هدفًا في مواجهة الفريقين بذهاب موسم 2018/ 2019، وآخر في لقاء الإياب، قبل أن يُحرز ثنائية أمس الأحد.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر أمس، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عند 19 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.