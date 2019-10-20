لوكاكو: يجب على إنتر ميلان الحذر من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

توجه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بنصيحة إلى زملائه، وذلك بعد الفوز الصعب الذي تحقق اليوم على حساب ساسولو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ونقل موقع Dazn تصريحات لوكاكو الذي قال: يجب علينا في إنتر ميلان أن نُدافع بشكل أفضل مما حدث في لقاء اليوم أمام ساسولو، رغم أننا حققنا نتيجة إيجابية ونجحنا في الحصول على النقاط الثلاث.

وتابع لوكاكو: أنا سعيد بالفريق وكان من المهم لي حصد النقاط الثلاث مع الفريق وأنا أركز على تقديم الأفضل دائمًا مع إنتر ميلان.

وسجل أهداف إنتر ميلان في شباك ساسولو كل من روميلو لوكاكو هدفين ولاوتارو مارتينيز هدفين، بينما سجل لفريق ساسولو اللاعبين دومنيكو بيراردي وجيريمي بوغا وفيليب دوريتشيتش.

وأصبح رصيد إنتر ميلان بعد الفوز 21 نقطة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة.

جدير بالذكر أن روميلو لوكاكو كان انضم لصفوف فريق إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.