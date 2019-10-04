ماذا دار بين غوميز ونجم اليونايتد وتشيلسي السابق؟

ماذا دار بين غوميز ونجم اليونايتد وتشيلسي السابق؟

2019/10/04
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، عن الرسالة التي وجهها للاعب الكولومبي رادميل فالكاو نجم نادي غلطة سراي التركي.

وذكر موقع webaslan أن غوميز وجّه رسالة إلى فالكاو تقول: سنحت لي الفرصة للحديث معه على الهاتف، وأخبرته أنه لاعب كبير وسيعيش لحظات مميزة مع نادي غلطة سراي، هو سيُسجل الكثير من الأهداف.

وأضاف غوميز: فالكاو سيتألق مع غلطة سراي طالما المدرب فاتح تيريم متواجد.

يذكر أن فالكاو سبق له اللعب في صفوف أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي في إنجلترا، بالإضافة إلى تمثيله لنادي موناكو الفرنسي.

وكان الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال بجائزة أفضل لاعب في ذهاب دور الأربعة في البطولة الآسيوية بعد إحرازه هدفين في شباك نادي السد.

وانضم غوميز لصفوف الهلال في صيف 2018، قادمًا من صفوف غلطة سراي.


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