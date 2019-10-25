مارادونا يُعلق على تحطيم ميرتينز لرقمه القياسي

المواطن - مروة نبيل

أعرب أسطورة الأرجنتين ونادي نابولي دييجو أرماندو مارادونا عن فخره بتحطيم لاعب الفريق الإيطالي، البلجيكي درايس ميرتينز لرقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع فريق الجنوب.

وسجل ميرتينز هدفين في شباك سالزبورج النمساوي، ليصل إلى الهدف رقم 116 في تاريخه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، متخطيًا رقم الأسطورة مارادونا الذي أحرز 115 هدفاً.

وعلق مارادونا على تحطيم رقمه القياسي مع الفريق الإيطالي قائلًا: “بالنسبة لي لم تكن خيبة أمل، في الحقيقة لقد صفقت لميرتينز بعدما سجل أمام سالزبورج، فكرت فقط في نابولي وبالتأكيد لم أفكر في نفسي”.

وتابع: “أشاهد كل مباريات نابولي، خاصة التي يلعبونها في دوري أبطال أوروبا، مباراتهم ضد سالزبورج كانت مثيرة، ليست جميلة لكنها جيدة بما يكفي لأنه عندما تفوز يكون ذلك أمرًا رائعًا”.

وأضاف مارادونا خلال تصريحاته لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية: “ميرتينز ولد ليكون مهاجمًا، لكنه لم يكن يعلم، أهدافه كلها لا يسجلها شخص لا يلعب كمهاجم”.

وعن بقاء ميرتينز مع نابولي، قال: “أود أن أفعل شيئًا كي لا يغادر، إذا كان من حق اللاعب المحترف أن يبحث عن راتب أفضل، فإنه أيضا من حقه أن يعلم كيف سيكون محبوبًا في مكان آخر من العالم، محترماً ومهماً كما يشعر حاليًا في نابولي”.

واستكمل مارادونا تصريحاته قائلًا: “لذلك، عزيزي رئيس نابولي، لا تدعه يرحل، إنه فوق الثلاثين من عمره لكنه يركض ويلعب ويسجل أهدافاً بنضارة وحماس اللاعب الشاب”.

واختتم مارادونا تصريحاته قائلًا: “إذا كان يجب أن يغادر، يجب أن يعلم ميرتينز أنه في لا بلاتا سيكون هناك دائمًا مكان له في فريقي جيمناسيا لابلاتا”.