ماكرون: الاجتياح التركي لسوريا سيُعيد داعش ونبحث وقفًا كاملًا لمبيعات السلاح

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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس تعمل من أجل وقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى “موقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا”.

وجاءت تصريحات ماكرون قبيل بدء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس حيث عبر عن مخاوف بلاده من عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا والعراق مستغلًا العدوان التركي على سوريا.

وانضمت الحكومة الإسبانية، الخميس، إلى الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى تركيا، والذي قررته من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا.

وأعلن تنظيم داعش، الخميس، على حسابات في تطبيق تلغرام، أنه “حرر عددًا” من النساء المحتجزات، إثر هجوم شنه على مقر للمقاتلين الأكراد في محافظة الرقة في شمال سوريا.

وقال مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم داعش الأسرى.