ما هو مصير روليكس أبو بكر البغدادي ؟

ما هو مصير روليكس أبو بكر البغدادي ؟

2019/10/27
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - سعد البحيري

في يوم الجمعة الخامس من شهر يوليو 2014، مُنع الشيخ حمود عمر هلال إمام جامع النوري الكبير في الموصل من إلقاء خطبة الجمعة، ليصعد على المنبر المدعو إبراهيم عواد الذي لقب نفسه باسم أبو بكر البغدادي وأعلن نفسه خليفة مزعومًا للمسلمين في هذا اليوم.

وبالرغم من الجدل الذي أثير حول خطبة البغدادي والتي أسست لمرحلة من سيطرة داعش على مدينة الموصل إلا أن أكثر ما لفت النظر هو ارتداء زعيم داعش ساعة رياضية يرجح أنها من ماركة روليكس تبلغ قيمتها 6 آلاف دولار.

البغدادي الذي ظهر بعباءة سوداء وطاقية رأس، لم تلائم الساعة الرياضية التي كان يرتديها تحدثه عن الزهد في الحياة والجهاد والصوم حيث كانت في نهاية شهر شوال لكن الأكيد في الأمر أن الساعة لم تكن تناسب محتوى الخطبة ولا تعطي دلالة على أن زعيم التنظيم الإرهابي الأخطر في العالم يطبق ما يقوله على المنبر.

ومع تأكيد الولايات المتحدة على مقتل زعيم تنظيم داعش في عملية سرية تمت بنجاح ليلة أمس في إدلب يثور السؤال حول مصير هذه الساعة وهل تخلى عنها البغدادي قبل مقتله أم كان يلبسها حين فجر نفسه بحزام ناسف حين داهمته القوات الأمريكية في مخبأه.

ونفذ فريق دلتا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عالٍ يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية حول تواجد أبو بكر البغدادي وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن نتائج فحص الحمض النووي أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية أمس في سوريا.


هل قرأت هذا ؟
  • سياسي يسرد قصتين.. هذا ما جرى في عملية قتل أبو بكر البغدادي!
    •
  • مصادر أمنية عراقية تؤكد مقتل البغدادي داخل سوريا
    •
  • تفاصيل مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا
    •
  • أبو بكر البغدادي يفضح نفسه .. النقوش والملابس دلت على موقعه
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم