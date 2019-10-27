ما هو مصير روليكس أبو بكر البغدادي ؟

المواطن - سعد البحيري

في يوم الجمعة الخامس من شهر يوليو 2014، مُنع الشيخ حمود عمر هلال إمام جامع النوري الكبير في الموصل من إلقاء خطبة الجمعة، ليصعد على المنبر المدعو إبراهيم عواد الذي لقب نفسه باسم أبو بكر البغدادي وأعلن نفسه خليفة مزعومًا للمسلمين في هذا اليوم.

وبالرغم من الجدل الذي أثير حول خطبة البغدادي والتي أسست لمرحلة من سيطرة داعش على مدينة الموصل إلا أن أكثر ما لفت النظر هو ارتداء زعيم داعش ساعة رياضية يرجح أنها من ماركة روليكس تبلغ قيمتها 6 آلاف دولار.

البغدادي الذي ظهر بعباءة سوداء وطاقية رأس، لم تلائم الساعة الرياضية التي كان يرتديها تحدثه عن الزهد في الحياة والجهاد والصوم حيث كانت في نهاية شهر شوال لكن الأكيد في الأمر أن الساعة لم تكن تناسب محتوى الخطبة ولا تعطي دلالة على أن زعيم التنظيم الإرهابي الأخطر في العالم يطبق ما يقوله على المنبر.

ومع تأكيد الولايات المتحدة على مقتل زعيم تنظيم داعش في عملية سرية تمت بنجاح ليلة أمس في إدلب يثور السؤال حول مصير هذه الساعة وهل تخلى عنها البغدادي قبل مقتله أم كان يلبسها حين فجر نفسه بحزام ناسف حين داهمته القوات الأمريكية في مخبأه.

ونفذ فريق دلتا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية على مستوى عالٍ يوم السبت بعد تلقي معلومات استخباراتية حول تواجد أبو بكر البغدادي وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن نتائج فحص الحمض النووي أكدت مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية أمس في سوريا.