مجمع اللغة العربية يصدر تعريباً لـ سناب شات

المواطن - الرياض

أصدر مجمع اللغة العربية بمنطقة مكة المكرمة تعريباً لمصطلح “سناب شات”، ليصبح “سِناب”، استجابةً لرغبة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل الذي طالب بإيجاد مرادف عربي للمصطلح.

وقال رئيس المجمع الدكتور عبدالعزيز الحربي، إن المجمع تبنى مشروع التعريب على مدى أكثر من شهرين، وبعد عدة اجتماعات ومراسلات مع لغويين داخل وخارج المملكة، خرج الجميع بألفاظ مقترحة منها ما هو ترجمات أو ألفاظ بديلة للمصطلح، ومنها ما هو تعريب له.

وأوضح الحربي أن أغلب الأعضاء المشاركين رأوا الاحتفاظ باللفظ الأجنبي مع تطويعه للنظام الصرفي العربي، واتُفق على لفظ “سِناب” بكسر السين لما عُرف عن العرب من تعريب الألفاظ الأعجمية بإبقاء أصل اللفظ وإخضاعه لأوزانهم، خاصة أن هذا اللفظ موافق للعرف اللغوي الشائع بين عامة الناس، وفقاً لـ “عكاظ”.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل أبدى خلال إطلاقه “جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد”، أسفه لعدم وجود مفردة عربية مرادفة لـ”سناب شات”، مؤكداً أنه لن يقولها مرة أخرى بغير العربية، وطالباً من المسؤولين أن يقدموا له كلمة عربية بديلة حال طلبوا منه أن يقول “سناب شات” مرة أخرى.