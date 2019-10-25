محامٍ: الندّية من المرأة سبب رئيس لوقوع الطلاق

المواطن - الرياض

أكد المحامي والموثق القانوني فيصل الرميح أن كل حالة طلاق هي حالة مؤلمة للمجتمع، لكن أرقام الطلاق في مجتمع المملكة ليست مخيفة، لأنها لا تتجاوز واحدًا من الألف.

وأضاف الرميح، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن أسباب الطلاق تتراوح بين “الظلم” و”الجهل”، موضحًا أن الندّية من المرأة سبب رئيس في الانفصال.

ورأى أن الاختلاف الطبقي واختلاف الثقافة بين الزوجين ضمن أسباب الانفصال أيضًا، متابعًا أن الرجل قد يحرم المرأة من شيء تستحقه أو يعطي لها شيئًا لا تستحقه، وهو جهل بالحقوق يؤدي إلى الظلم.