الأمير محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار

الأمير محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار

2019/10/14
الساعة 6:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقدير المملكة للدور الروسي لدعم وحدة أراضي اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وقال ولي العهد خلال اجتماع مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض اليوم إن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح سموه أن التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
من جانبه أكد الرئيس بوتين أن تعاون روسيا والسعودية يهدف لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.


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