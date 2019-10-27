مخالفات بالجملة وإزالة تعديات على مليون متر في الخميس

المواطن- خميس مشيط

نفذت بلدية خميس مشيط، خلال الأسبوع الماضي، 224 جولة رقابية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية، شملت 100 محل مخالف.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 65 محلًّا وإنذار 22 آخرين، حيث اشتملت المخالفات على عدة نقاط أهمها تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، ورخص بلدية.

وصرح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، أنه تم مصادرة وإتلاف 3316 كجم من الخضروات والفواكه واللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وكمية كبيرة من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها.